明星賽急凍 票價創7年新低

明星賽票價行情

〔記者卓佳萍／綜合報導〕NBA明星賽今天於紐奧良登場，新秀挑戰賽美國隊面對世界隊打頭陣，根據今日美國報導，明星賽三日票價創近7年來新低，球迷欲觀賞巨星雲集的明星賽，最低只需180美元（約5562台幣），今天新秀挑戰賽最便宜票價僅26美元（約803台幣）。

紐奧良10年內3度舉辦明星賽，是造成此次明星賽票價創新低的原因之一。（資料照，法新社）

門票如此廉價原因，今日美國推測為臨時變更地點、加上紐奧良十年來三度舉辦明星賽。原本明星賽預定在夏洛特舉行，去年因夏洛特通過歧視同性戀法案，同年8月NBA宣布，2017明星賽地點改到紐奧良。

二手售票網TICKETiQ從2011年開始統計票價，數據顯示，近7年最高出現在紐約、布魯克林合辦的2015年明星賽，當時最便宜票價一張上看811美元（約25059台幣）。

儘管今年技術挑戰賽、三分球大賽與灌籃大賽都有大咖球員參與，票價卻不見起色，想看K.湯普森挑戰衛冕三分球王，最低只需120美元（約3708台幣）。