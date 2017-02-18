巴特勒真英雄 剩0.9秒罰進超前分

I.湯瑪斯（左）昨再寫新紀錄，成為隊史首位連41場比賽得分突破20分大關的球員。 （法新社）

公牛塞隊一哥同燈同分

〔記者廖聿偉／綜合報導〕公牛、塞爾提克之戰於讀秒階段出現戲劇性變化，公牛一哥巴特勒於終場前0.9秒執行最後一擊失手，但裁判此時響哨，認定史馬特打手犯規，隨後巴特勒兩罰俱中，帶領公牛104：103擊敗塞爾提克。

此爭議判決引起塞隊不滿，從慢動作重播檢視，史馬特確實有輕觸到巴特勒的右手肘，但教練史帝文斯認為，裁判不應在最後關頭決定比賽勝負；巴特勒則回應，犯規就是犯規，裁判做了正確的判斷。

兩隊一哥巴特勒和I.湯瑪斯此役互別苗頭，兩人不約而同攻下29分、7助攻，但巴特勒最後冷靜的兩罰，成為昨晚的英雄。

I.湯瑪斯再刷隊史紀錄

「閃電俠」魏德因手腕傷勢缺陣，公牛仍連兩戰擊敗東部強敵暴龍和塞爾提克，在明星週前保住東部第七的位置，主帥霍伊柏格表示，「這一勝很重要，球隊的氣勢能夠延續至下半季。」

175公分的「矮腳虎」I.湯瑪斯昨再寫傳奇，成為隊史首位連41場比賽得分突破20分大關的球員，成就更勝傳奇球星「大鳥」柏德，I.湯瑪斯表示，「拿下NBA得分王是我的目標，我有信心能在職業生涯中達成。」I.湯瑪斯本季場均轟下29.9分，僅次於雷霆魏斯布魯克的31.3分，在得分排行榜暫居第二。