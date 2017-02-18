巫師慶到不行 連22場破百分

沃爾（左）昨率領近況火燙的巫師大勝溜馬，巫師1月至今僅吞下5場敗仗，成為2017年東部最強球隊。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕近況火燙的巫師昨再拿溜馬開刀，「牆壁狀元」沃爾貢獻「雙十」20分、12助攻，巫師先發五人聯手拿下97分，終場111：98擊敗溜馬，近11戰僅吞下1敗，戰績高居東部第三。

巫師開季前10場僅繳出2勝8敗的戰績，但進入2017年，成為東部最強的球隊，自1月起拿下18勝5敗，勝過龍頭騎士的15勝9敗。

「雙箭頭」沃爾和畢爾破除不和傳聞，近期聯手出擊，巫師已連續22場得分超過100大關，沃爾表示，「我的職業生涯從未在短期中贏過這麼多場比賽，球隊打出競爭力，每位球員都充滿信心。」

巫師先發五虎輪流飆分，畢爾攻下19分，前鋒波特砍進生涯新高6顆三分彈，轟下25分，主帥布魯克斯表示，球隊狀況正值巔峰，球員各司其職、不貪功是連勝關鍵。

溜馬一哥喬治攻下最高17分，但全場三分球7投1中，尤其次節末段得分熄火，巫師拉出14：4的攻勢，將分差擴大至全場最大的19分，溜馬吞下六連敗。