搶進倫敦世錦賽 何盡平找跑感

富邦悍將捕手林琨笙（左起）、田徑國家隊教練許績勝與「神奇老爸」羅興樑出席品牌旗艦店開幕活動。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕日本運動品牌亞瑟士旗艦店昨於台北東區開幕，成為全球第四家形象旗艦店，昨邀請富邦悍將捕手林琨笙、田徑國家隊教練許績勝、奧運馬拉松好手何盡平與「神奇老爸」羅興樑等人站台。

金門長跑好手何盡平與該品牌結緣近10年，他表示，自己已習慣穿著贊助商品，也很感謝廠商協助他參與賽事。台灣男子馬拉松紀錄保持人、教練許績勝更是早在留日時期就與該品牌結緣。

這對金門師徒檔曾遠征里約奧運，2015年也曾一同赴北京參加世錦賽，今年世錦賽將於倫敦體育館舉行，面對世錦賽參賽標準2小時19分，何盡平表示，是否拚達標，順其自然，首要之務是找到「跑感」，另外希望腳傷不要復發，兩週後將出征日本琵琶湖參加全馬賽事。