SBL》Key man 陳順詳 三分球投8中5

台銀陳順詳（上）昨三分球投8中5 ，攻下本季新高18分。（記者陳志曲攝）

〔記者林宗偉／新北報導〕台銀想要拉尾盤順利闖進季後賽，關鍵人物就是傷癒復出才打了八場比賽的陳順詳，他昨對璞園砍下本季新高十八分，三分球更是投八中五、命中率高達百分之六十三，逐漸找回當家射手風範。

「不敢說狀況已經回來了，但感覺還不錯。」陳順詳表示，開刀後的左膝，劇烈運動後仍會痠痛，甚至有點軟腳，只是身為球隊老大哥，言教不如身教，就算膝蓋不夠力，至少體能要跟上，他也開玩笑向教頭許智超喊話：「不曉得超哥有沒有注意到，每次跑體能，我都是第一名。」

但陳順詳表示，如果要在季後賽門票競逐戰中站穩腳步，不能單靠老將拚命，他以連兩場打出廿分以上表現的郭少傑為例，這一季就進步不少，如果處理球的火候再加強，將會是台銀一大助力。

只是老少經驗傳承不容易，陳順詳透露，年輕球員大多比較害羞，遇到狀況不敢開口，往往只能在練習有狀況時「機會教育」，雖然比較被動，不過身為資深球員，還是要主動關心小老弟。