張凱貞杜拜報喜 衝擊寶島一姊

張凱貞（右）順利挺進杜拜女網會內賽，特別感謝外籍教練的協助。

（取自張凱貞臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「網球精靈」張凱貞遠征中東傳回捷報！杜拜女網賽單打會外次輪力戰75分鐘，她以6：2、6：4擊退世界女單排名100的美國勁敵波絲蘭，2連勝安抵64籤會內賽，也持續朝「寶島一姊」頭銜邁進。

乘勝追擊 排名有機會超車

「臨場感覺不錯，教練們交代很多新戰術，運用算成功。」目前排行120的張凱貞，居會外第11種子，面對第8種子的波絲蘭雖熱機稍慢，所幸她克服連2盤都開局落後的狀況。「網球精靈」先從0：2倒趕6局，首盤後來居上；次盤張凱貞又連追3局咬平，再順勢超前拿下，總計她發出6記愛司、破了對手6個發球局，直落2晉會內舞台。

這是張凱貞相隔4年再度挑戰杜拜，至少取得職業積分30分，接下來會內賽若乘勝追擊，還有機會衝擊女單105席的謝淑薇「一姊」地位。「哥哥和外籍教練都給予很大的支持及鼓勵，協助我找到更多進步空間。」張凱貞繼年初深圳女網賽後，再度通過會外賽考驗，先前澳網大滿貫、台灣公開賽都於會外飲恨的陰霾也一掃而空。

杜哈女網賽方面，台將詹詠然／「瑞士公主」辛吉絲首度合拍連過2關，但4強戰歷經「超級搶10」失手，6：3、2：6、6：10不敵同樣剛合體的白俄羅斯莎秋克／哈薩克雪芙朵娃，無緣晉級決賽，「辛然配」將轉戰杜拜爭取佳績。