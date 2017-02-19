ISPS Handa澳洲女子公開賽／錢珮芸黑翻紅 李旻爆桿

錢珮芸（資料照，記者趙新天攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣女將錢珮芸昨天在ISPS Handa澳洲女子公開賽第3回合，倒吃甘蔗，靠著後9洞進帳5個博蒂，成績由黑翻紅，72桿完賽，總計217桿並列23名。

錢珮芸昨天前9洞吞下3個柏忌，沒想到後9洞抓回5個博蒂，只有1個柏忌。賽後Money說：「這幾天推桿時桿弟都先站在後面幫我看桿面有沒有對準，我一直覺得不太舒服。要打後9洞的時候我就跟他說，不必再幫我看，讓我自己推吧，結果就好很多。」後9洞5個博蒂推桿最近的是9呎，最遠的是第16洞45呎的長推進洞。

前3回合打完，美國女將莎拉絲後來居上，昨天雖然只打出71桿，仍以總計209桿躍居第1。第2回合領先群的選手成績都沒打好，澳洲的史密絲花了74桿，克莉克繳出80桿，瑞典海德渥77桿作收，排名都往下掉。

原本成績不錯的李旻，前7洞就爆出兩個雙柏忌、3個柏忌，把原本低於標準桿7桿的成績全部花完，打出80桿，總計219桿退至並列35名。

徐薇淩這回合木桿不幫忙，只打1個博蒂、2個柏忌，總計218桿並列30名。業餘小將林子涵以77桿繳卡，總計223桿並列63名。