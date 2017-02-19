經典賽倒數16天 慢熱郭俊麟今試刀

郭俊麟昨天進牛棚練投，是台灣隊預賽首戰人選。（記者廖耀東攝）

經典賽台灣隊行程

〔記者郭羿婕／台中報導〕經典賽台灣隊先發投手將以旅外的郭俊麟、陳冠宇、宋家豪、江少慶為主，今起在洲際球場展開3場熱身賽，由郭俊麟打頭陣，今晚5點出戰世大運培訓隊，是他傷癒後第2次實戰；明、後天強碰古巴隊，首場排定陳冠宇先發，持續調整狀況。

今起洲際熱身賽3連戰

郭俊麟去年在西武秋訓拉傷右側腹，14日在澳洲移訓賽投0.2局失2分，暌違約4個月初次登板，因亢奮想表現，控球不盡理想。台灣隊昨恢復練球，郭俊麟進牛棚練投，狀況也不夠順暢，不過他說，最重要是傷勢已無虞，身體狀況都正常，「調整進度比預期快，所以基本上沒問題。」

郭俊麟今先發，陳韻文、潘威倫、林晨樺、王鏡銘、倪福德等人也預計上場。郭俊麟目前牛棚量已達百球，今天預計只投1到2局，希望儘量減少用球數。他20日將先回東京處理工作證等事務，23日再赴神戶與台灣隊會合。

首輪限投65球大挑戰

郭俊麟也有機會扛3月7日預賽首戰以色列，陳冠宇認為他最穩，可望擔重任，郭俊麟則不在意對手會是誰，只希望儘快調整好狀況，尤其經典賽首輪投手1場最多用球數僅65球，最讓他擔心，要求自己盡力少用球數、拉長局數。

郭俊麟說：「投球數限制對我是滿大的問題，因我較慢進入狀況，所以登板前會儘量在牛棚多丟幾球，上場會比較快進入狀況，從熱身賽開始試試看。」

郭俊麟沒參加西武春訓，全程跟台灣隊集訓，母隊很關心他的身體狀況，叮嚀他不要受傷、盡力表現，他說：「西武也希望看到我訓練的成果與成長，傷勢沒問題最重要。」

同樣被列為經典賽先發人選的宋家豪仍在日本參加樂天春訓，唯一旅美代表江少慶預定不會在這系列賽上場。