唯一未經郭總驗貨 江少慶報到

江少慶（左，記者廖耀東攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕今年台灣隊唯一旅美代表江少慶前天報到，昨天加入集訓，年僅23歲的他首度參與經典賽，有了去年完整球季的穩定表現，他說，只要國家隊需要，就會盡力而為。

江少慶去年在印地安人1A先發27場，投出旅美生涯單季最多的152.1局，8勝12敗、防禦率3.96，表現搶眼，是唯一未經郭總先「驗貨」就納入28人名單的選手，而他剛結束在美國的體能訓練，也帶回好狀態。

「在那邊持續練習，身體狀況還不錯，不會疲勞，就把自己準備好。」江少慶說，在母隊邀請下，他參加3個階段的體能訓練營，非常充實，也都有在牛棚練投，不擔心太晚加入台灣隊而延誤進度，會著眼在暗號和默契配合。

江少慶前次當國手是2014年仁川亞運，沒想過能跟這麼多前輩一起打經典賽，但他相信，只要準備好自己，都有機會參與國際賽。至於預賽首輪1場最多用65球的限制，江少慶說：「還好啦，我是滾地球型投手，儘可能拉長局數，還是要看當天狀況。」

在台灣隊無論先發角色、與美職用球一樣的經典賽比賽球，江少慶都很熟悉，昨也進牛棚投35球左右，但郭總預定23日赴神戶移訓後再讓他出賽。印地安人希望江少慶注意身體別受傷，比賽結束還是要以球季為主。