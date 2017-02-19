力拚重返大聯盟╱郭泓志走「天堂」路 李振昌「墳場」突圍

李振昌

（資料照）

〔記者林宥辰／綜合報導〕今年球季，除了已是馬林魚隊主力先發的陳偉殷外，還有兩位選手應會受到台灣球迷不少矚目。甫加盟教士的郭泓志、去年底獲洛磯小聯盟約的李振昌，都要力拚重返大聯盟。

郭泓志投球生涯是出了名的多舛，前後共挨7次刀，還曾因心理問題無法精準控球而遭球隊下放。去年底，郭泓志動了非投球手的右肩手術，術後赴美復健，卻意外獲教士提供一紙小聯盟約。郭泓志上次登上大聯盟已是2011年效力道奇，有機會暌違6年再登最高殿堂。

李振昌則是前年在印地安人隊發展不順，去年季前，球隊將其合約轉售日職西武，李振昌成為首位具大聯盟資歷從美職轉日職的台灣選手；但備受西武球團期待的他，去年水土不服，僅繳出16.2局、防禦率6.48成績。返美尋找機會的李振昌，去年底獲洛磯小聯盟約，再次挑戰大聯盟。

有趣的是，郭泓志、李振昌分別加入的兩支國聯球隊，其主場的球場特性可說完全相反，教士隊主場沛可球場幅員遼闊，是出了名的投手天堂；洛磯隊主場庫爾斯球場則因是大聯盟唯一一座地處高山的球場，空氣稀薄，導致球的飛行距離更遠，即使設計之初就刻意拉大外野距離，也難以避免眾砲手在該地肆虐，素有「投手墳場」之稱。去年球季，教士主場平均一場比賽2.17轟，和國聯平均2.18轟相去不遠，洛磯主場則是2.65轟。