旅美自找的！ 何紹彬拚進馬林魚1A

何紹彬如願和馬林魚簽下小聯盟合約。（帕菲克運動經紀提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕跟其他球員不一樣，何紹彬旅美機會是自己拚出來的！去年中職選秀落選後，22歲的何紹彬主動尋求經紀公司協助，再自費赴美參加冬季聯盟賽事，現在如願和馬林魚簽下小聯盟合約，他的名字（Shao-Pin Ho）也已列在馬林魚1A的球員名單中。

何献凡之子 去年中職落選

何紹彬是前中職和信鯨隊球員何献凡的兒子，但棒球生涯並不順遂，平鎮青棒時期是板凳球員，成棒階段未入選國家隊，去年6月想挑戰中職也落空。所幸，這些低潮並未磨光鬥志，「去年中職選秀落選，是有一點沮喪，但我立刻就在找機會了。」何紹彬說。

赴美打冬盟 報名費9萬3

一邊待在崇越科技棒球隊磨練球技，何紹彬同時透過帕菲克經紀公司協助，報名參加1月中旬於美國加州舉行的冬季聯盟賽事、為期一個月。何紹彬說，「光是報名費就要3000美元（約9萬3000台幣），我還請了翻譯，要負擔他的機票和薪水、食宿，但我覺得這一切都值得。」

何紹彬在300多位參與比賽的球員中脫穎而出，他認為自己真的很幸運，畢竟其他球員不乏遭小聯盟釋出的好手，「他們體格都很壯，不像我才176公分、70公斤，真的要再練壯一點。」

「馬林魚的人是說很喜歡我的天分，認為我在守備時可以不疾不徐地傳球，不會急躁。」何紹彬說赴美就是要多學，父母都很支持他，也知道小聯盟的薪資低，要他不必煩惱錢的事。

今開記者會 期待見殷仔

何紹彬也期待和馬林魚左投陳偉殷見面，但他乖巧地說，「我會把自己照顧好，不想麻煩賢拜，畢竟他也很忙。」經紀公司今天下午替何紹彬舉行「美」夢成真記者會。