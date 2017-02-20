看完郭泓志牛棚 教士總經理買單

郭泓志明天將向教士小聯盟報到。（資料照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕郭泓志明天將向教士小聯盟報到，聖地牙哥當地媒體昨天首度正式報導簽約事宜，並引述教士總經理普瑞勒的話，指郭泓志目前就是想要一個機會，證明他還能登板投球。

35歲的郭泓志簽下小聯盟合約，未附帶大聯盟春訓邀請，他明天提前到小聯盟春訓基地報到，為3月初開訓備戰。報導中也指出，郭泓志是入選過明星賽（2010年）的前道奇左投，已有5年多未在大聯盟出賽，如今在教士尋求東山再起。

明向教士小聯盟報到

普瑞勒則說，郭泓志前幾天在一些人面前進行牛棚練投，「雖然他過去幾年因為受傷影響出賽，但我想他只是想要一個機會，看看自己能否重回場上奮戰。」其實普瑞勒就是現場觀看牛棚的其中一人，他也在看完後，決定給郭泓志機會。

此外，教士也和34歲的小威佛達成1年300萬美元（約9300萬台幣）協議，只要體檢通過即生效。小威佛可望加入教士先發輪值，普瑞勒認為他經驗豐富，可望帶給球隊及年輕球員很多幫助，「他在職棒生涯一直都是贏家，不管是在例行賽，還是季後賽。」