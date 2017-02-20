猿、兄弟開打 林英傑唯一無傷

〔記者徐正揚／綜合報導〕中信兄弟昨在屏東洛陽與桃猿進行熱身賽，兩隊共擊出23支安打含5發全壘打，以12：12握手言和，唯一沒失分的投手是年紀最大的林英傑。

中信、桃猿各由楊志龍、洋投道恩斯先發，首局都失2分，投完2局都退場；中信陸續起用杜家明、王梓安、張凱倫、潘韋辰，打完8局以11：9再次超前，9局上派王則鈞「關門」，卻被林知譽、劉時豪先後開砲轟掉3分。

猿隊自第3局起陸續派出林樺慶、鄭佳銘、林國裕、林英傑、郭文凱，9局下游宗儒沒守住12：11的領先，被林王啟瑋擊出高飛犧牲打追平；35歲的林英傑繼前次出賽用7球讓對手3上3下後，這次只花5球就演出3上3下，是兩隊唯一沒掉分的投手。

兩隊共敲5發全壘打，猿隊靠林政億、陳雁風、林知譽、劉時豪4棒合力掃回8分，中信由陳子豪回敬3分彈。