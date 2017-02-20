「為國出征」等9年 蔡明晉享受比賽

進職棒第9年，蔡明晉終於如願以償披上國家隊球衣。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕進職棒第一次入選國家隊，富邦悍將隊蔡明晉不擔心國際賽經驗不足的問題，他說，「不管隊友和對手都有很多好手，打經典賽我很享受。」

進職棒後 首度入選國家隊

上一次蔡明晉當國手是國三，參加在日本舉行的JBL世界青少棒賽，他回憶，當時在東京巨蛋開幕，但比賽是在大阪地方球場進行，這次經典賽還是他首次在巨蛋比賽。

進職棒第9年，蔡明晉終於如願以償披上國家隊球衣，家人都替他感到高興，但蔡爸爸確定不會到現場看兒子奮戰，蔡明晉笑說，「從小到大比賽，我爸都不敢到場觀戰，因為他看了會緊張，而且他覺得看現場沒有重播畫面，還不如待在家看電視轉播。」

雖然國際賽資歷不多，不過蔡明晉認為，進台灣隊就盡力表現，把實力拿出來，不用去擔心結果，然後享受比賽。