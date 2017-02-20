空拍機「冠」不成 A.戈登明年不灌了

明星賽新科灌籃王G.羅賓森。（歐新社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕衛冕者灰狼拉文因傷未能挑戰3連霸，魔術A.戈登還是過不了自己這一關，儘管使出空拍機花招，卻頻頻凸槌，首輪就爆冷淘汰的他，眼睜睜地看著23歲溜馬小將G.羅賓森在灌籃大賽稱霸。

4次才成功 A.戈登首輪就淘汰

上屆灌籃大賽最為人津津樂道的，就是拉文與戈登騰空較勁直到最後一刻才分勝負；這回戈登搞科技噱頭，請場邊吉祥物遙控夾住籃球的空拍機，自己再伺機掌握球落地的彈跳一舉爆扣，不過第4次才成功，只拿38分，第2灌的自力花式爆扣也僅拿41分，提前淘汰。

明星賽灌籃王熱門人選A.戈登，首灌發揮創意請出空拍機，可惜第4灌才成功，第一輪就爆冷淘汰。（美聯社）

明星賽灌籃王熱門人選A.戈登，首灌發揮創意請出空拍機，可惜第4灌才成功，第一輪就爆冷淘汰。（歐新社）

明星賽灌籃王熱門人選A.戈登，首灌發揮創意請出空拍機，可惜第4灌才成功，第一輪就爆冷淘汰。（法新社）

「我只是想嘗試一些新的、有創意的招式，只是沒能照我的期待進行。」戈登洩氣表示，將不會參加明年灌籃大賽，畢竟他相當認真準備這項盛會，每次都得掏空自己，耗費很多精力。

飛越3人 溜馬G.羅賓森拔冠

ESPN先前預估，戈登及生涯灌籃次數超過1500次的快艇喬丹是奪冠熱門，太陽新秀瓊斯則是偷走殊榮的潛力股；想不到羅賓森才是真正黑馬，他在次輪第2灌找來溜馬一哥喬治等3人排成人龍，飛躍之後直接於籃框另一頭「仰頭倒灌」，取得滿分50分，總分94分擊敗87分的瓊斯封王。

G.羅賓森是昔日公鹿名將「大狗」羅賓森的兒子，進入NBA三季一直沒能打出名堂，如今一戰成名，他開心地說：「我這一輩子都不被看好，職業生涯到現在也是這樣，今晚對我來說是個開始，我知道我天生擁有某些才能，是時候向世界展現了。」

溜馬G.羅賓森飛越3人灌籃獲滿分，最終奪得灌籃大賽冠軍。（今日美國）