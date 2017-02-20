E.戈登三分球稱霸 火箭第一人

E.戈登拿下三分球大賽冠軍，成為火箭隊史第一人。（法新社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕本屆全明星週唯一具衛冕話題的三分球大賽，尋求連霸的勇士K.湯普森首輪就爆冷淘汰，最終火箭E.戈登在第三輪拿下21分，擊敗18分的騎士厄文封王，成為隊史第一個在此賽事登頂的球員。

戈登前5個球季都在鵜鶘隊效力，本屆明星賽來到紐奧良舉辦，讓他不必花太多時間就能適應籃框，但他說：「我猜想今晚是屬於我的夜晚。」因為會來參加三分球大賽的都是一等一射手，誰能勝出，只是臨場狀況好壞。

去年三分球大賽，勇士「浪花兄弟」鬩牆讓球迷一飽眼福，本屆柯瑞婉拒參賽，K.湯普森也衛冕失敗，他無奈說：「我對任何比賽都很認真，想打出最好的表現，這就像是在賽季中任何一場比賽輸球，感覺很糟糕。」但他表示，會在今天全明星賽火力全開，投進更多三分球雪恥。

尼克221公分的波辛傑斯奪得技術挑戰賽冠軍。（歐新社）

技術挑戰賽 中鋒又封王

技術挑戰賽同樣爆冷門，尼克221公分的波辛傑斯擊敗爵士海沃德獲殊榮，繼上屆灰狼中鋒湯斯奪冠後，締造連兩年長人稱霸的紀錄，也令塞爾提克I.湯瑪斯、巫師沃爾、太陽布克等後衛臉上無光。

波辛傑斯表示，贏下這個獎項最開心的事，就是能激勵小朋友在成長過程別放棄磨練運球、傳球、投射技巧，因為像他這種又瘦又高的人都做得到，代表大個子的協調性不會輸給後衛。