勇士4星搭魏少 詹皇挺厄文地平說

杜蘭特（左）和魏斯布魯克（右）備戰明星賽。（法新社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕2017年NBA全明星賽台灣時間今早9點登場（緯來體育台、愛爾達體育台直播），原本勇士杜蘭特與雷霆前隊友魏斯布魯克在西部明星隊的「重逢」戲碼，最受關注，但騎士厄文近日「地球是平的」驚人言論，意外沖淡不少煙硝味。

騎士厄文提出「地平說」成為媒體焦點。（今日美國）

勇士本屆明星賽有柯瑞、杜蘭特、K.湯普森、D.格林4人入選，是隊史最風光的一次，總教練柯爾更榮膺西部明星隊主帥，他先前語出驚人表示，不排除要讓「勇士四星」同時上場，甚至想把剩下的那個位置留給魏斯布魯克，讓不少球迷等著看好戲。

想不到騎士厄文更無厘頭，提出「地平說」成為媒體焦點，他昨仍嘴硬暗示只是政治性發言，「我當然了解科學，知道什麼事都有可能，也充滿不確定性，最重要的是，這個事實已變成新聞，成為社會現象，很高興大家開始討論它。」

騎士一哥詹姆斯幽默說：「厄文是我的小老弟，也是我的全明星賽等級控衛，如果他想說地球是平的，那就是平的，他就是個有趣的傢伙。」語畢還不忘向一旁喊：「地球是平的，對吧？」厄文也回答說：「對啊，這是新聞。」

美媒表示，有人真的請美國太空總署為此評論，但沒有獲得回應，倒是與厄文同為杜克大學畢業的聯盟總裁席佛閃不掉問題，他無奈表示：「或許厄文和我在學校上的是不同課程。」