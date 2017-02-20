杜拜女網賽》寶島雙姝雙輸 寄望詹家姊妹

杜拜女網賽，張凱貞（右）和莊佳容在單、雙打都止步首輪。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台將昨在杜拜女網賽折損兩員大將，「網球精靈」張凱貞於單打會內首輪止步；志在衛冕的莊佳容也在雙打受挫。

26歲張凱貞從會外連闖2關殺入會內，昨因失誤偏高深陷苦戰，2：6、4：6不敵發球強勢的「日本小威」大阪直美，未能挺進32強。

19歲大阪直美為美日混血，遺傳美國籍海地父親的黝黑膚色和壯碩體型，被譽為「東洋版」小威廉絲，目前世界排名58，也是日本女單第2人。昨她強轟7記愛司、6度破發，加上張凱貞8次雙誤，成勝負關鍵。

去年雙打封后的莊佳容，本屆改與中國鄭賽賽組軍，同樣出師不利，3：6、1：6不敵達布洛夫絲姬／奧斯塔朋科。如今台將只剩詹家姊妹，詹詠然／辛吉絲榮膺第4種子，首輪免戰；詹皓晴改與哈薩克雪芙朵娃合拍，第1輪將遭遇梅騰絲（比利時）／ 娜德諾娃（保加利亞）。