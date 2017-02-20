澳洲女子公開賽》錢珮芸並列16 李旻30名作收

台灣女將錢珮芸最終並列16，是她升上LPGA以來最佳成績。（資料照，記者趙新天攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕ISPS Handa澳洲女子公開賽最後決戰，南韓名將張哈娜靠著最後6洞賺進5桿上演逆轉秀，以總計282桿贏得今年第1座冠軍。這也是她繼去年富邦LPGA台灣錦標賽後，第4度在LPGA奪冠。

張哈娜第1洞就吞柏忌，接著打了11個Par，當時還在前5名外。沒想到她在第13洞長推抓鳥後，信心大增，第14洞又推進博蒂，衝上前兩名。稍後她在第17洞兩桿攻上果嶺，打下關鍵老鷹，躍居領先。

最後1洞張哈娜鐵桿精準，再抓1個博蒂，以69桿完賽，差距拉大到3桿。

較早出發的泰國艾莉雅戰至第11洞打下博蒂時，一度並列領先，但最後7洞沒再進帳反而多花1桿，以286桿並列第3。

莎拉絲前6洞吞下3個柏忌，讓出首席，但隨後連抓兩鳥，又重回領先，可是接下來鐵桿失控，第12洞起5洞吞了4個柏忌，讓出冠軍。丹麥的梅德森以285桿獲得第2。

台灣女將錢珮芸（見圖，資料照）最後1天打出72桿，以289桿並列16名，也是她升上LPGA後最佳成績。李旻也回穩73桿作收，以292桿並列30。徐薇淩76桿完賽，總計294桿並列46名。業餘小將林子涵以303桿名列75。