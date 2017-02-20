賀夫連威2場 魏總甜呼「寶貝」

裕隆賀夫（前）砍29分，助裕隆痛宰台銀。（記者林正堃攝）

裕隆痛宰台銀 並列老二

〔記者林岳甫／新北報導〕裕隆「寶貝」賀夫昨延續前役好手感，率隊以94：68大勝台銀，戰績17勝11敗，與台啤並列聯盟第二。

台銀賽前看到金酒贏球，即背負著非勝不可的壓力，上了戰場因過於求好心切，又碰上對手展現極佳的防守強度，不僅發生17次失誤，命中率僅31.7%，裕隆主帥魏永泰表示：「大家都很努力在防守，展現很棒的拚戰精神，是我們的贏球關鍵。」

魏永泰更談到能切能投的賀夫，先大讚他是「我們的寶貝」，畢竟賀夫近兩場手感十分火燙，前役因想與歐布萊恩較勁，繳出本季新高34分，此役上場25分鐘又拿下29分，絲毫看不出已36歲，他說：「因為我們想搶第二名的位置，我最近的身體狀況也越來越好，且我有打過兩次SBL季後賽的經驗，現在我已調整至季後賽模式了。」

裕隆上季以17勝13敗、聯盟第四晉級季後賽，想不到首輪因當時的洋將李恩負傷，遭富邦勇士淘汰，這回魏永泰的目標就是要比上季戰績進步，他說：「雖然只要拿下一勝就代表我們比上季好，但我還是希望能兩場比賽全拿下，穩穩搶到第二名位置。」