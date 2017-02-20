老5「與世無爭」 璞園鬥志消沉

菲爾普斯（左）至今場均29.4分，有機會打破B.戴維斯在第12季所創下的28.5分，成為史上得分最高的得分王。 。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕本季SBL例行賽進入尾聲，前段班僅達欣確定以首名晉級季後賽，裕隆、台啤與富邦勇士則得繼續爭第二；後段班金酒、台銀還得搶最後一席季後賽資格。

確定第五的璞園正因為與各隊「無爭」，近來鬥志全消，苦吞2連敗，讓主帥麥班達深感無奈。

首度無緣前4 麥帥無奈

璞園在第五季接手東風鷹後，隨即從原先第六名升至第四，並從第九季開始，連續攻佔例行賽龍頭長達5季。如今出現隊史首度無緣前4席的窘境，嚴重影響球員在場上的拚戰精神，麥班達認為，近兩場就看得出來大家漫不經心，對手都調整至打季後賽的模式，他們卻還在等待季後賽到來。

按照季後賽規則，璞園在首輪將陷入0：1落後，麥班達坦言，這對他們而言相當不利，至今還尚未找出激勵球員鬥志的方法，接下來會繼續嘗試各種方法提升球員競爭力，備戰即將到來的季後賽。

璞園向來缺少能爆量得分的悍將，麥班達表示：「我需要的是大家都當奇兵，拚全力幫球隊贏球。」