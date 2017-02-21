3局殺無赦 陳冠宇火力全開

陳冠宇昨先發3局無失分表現亮眼。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕陳冠宇是今年經典賽台灣隊倚重的先發投手，昨對古巴熱身賽先發3局僅被敲1安無失分，最快球速145公里，並解決前羅德隊友戴斯潘。戴斯潘說，「陳冠宇是很好的投手，這一場他投球我給很高的評價。」

飆145km 3局無失分

陳冠宇首局用了21球，讓第4棒戴斯潘擊出內野滾地球，第2、3局合計投了23球，投完3局無失分退場。

陳冠宇表示，一直以來他的投球策略是前兩球至少搶1顆好球，節奏感會比較好，一開賽面對打者常投成0好2壞，這樣投起來格外辛苦，後來捕手林琨笙提點，變化球放球點可再更穩定一點。第2、3局就慢慢調整回來，希望接下來幾場熱身賽可繼續抓這個感覺。

陳冠宇現在對直球較有自信，已達8、9成，希望之後把直球感覺保留住，加強變化球穩定度，熱身賽再找出致勝的變化球。

談到面對老隊友戴斯潘，陳冠宇說，還好第1局先投了3名打者「火力全開」，身體已熱開，如果是第2局面對首棒上場的戴斯潘，身體冷卻，可能結果就不一樣了；當被告知這一場最快球速達145公里，陳冠宇「WOW」了一聲，似乎覺得有些超乎預期。