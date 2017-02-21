沒簽約金、月薪3萬 何紹彬勇敢追「美」夢

何紹彬參加加州冬季聯盟被馬林魚相中，自己拚出一紙小聯盟合約。

（記者廖振輝攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕就算沒有簽約金、小聯盟月薪僅1千多美元（約台幣3萬），22歲的何紹彬仍勇於追逐美夢，替自己、也替其他年輕球員闖出一條不一樣的旅美路，他說，「能爬到多上面，就多上面！」

3月5日向馬林魚報到

何紹彬去年6月中職選秀落選後，主動尋求帕菲克經紀公司協助，結果在今年1月中參加加州冬季聯盟被馬林魚相中，也拚出一紙小聯盟合約。如今，何紹彬已被列入馬林魚1A名單，他將在3月5日向春訓基地報到，準備展開第一個旅美生涯。

經紀公司昨替何紹彬舉行「美」夢成真記者會，經紀人陳銘駒不諱言地說，「紹彬沒有簽約金，他就是拚一個機會，我覺得這是很棒的勵志故事。」

何紹彬說，原本這次去打加州冬季聯盟，只是要去多學習，然後再回台灣準備參加下一次中職選秀。「一開始當然很難過（指中職選秀落選），但為了夢想，還是要振作起來。」

何紹彬在加州冬季聯盟比賽期間，游擊的守備獲得馬林魚球探青睞，他說，「馬林魚的人很欣賞我守備時的節奏，可以很穩當地處理球。」只是，176公分、體重才70公斤的何紹彬，赴美後至少要增加10公斤，打擊力道也要再加強。

何献凡︰有機會就去學

何紹彬的父親何献凡也是內野手出身，過去在和信鯨時期向許多洋將請益，再將守備技巧傳給兒子；他說，「沒有簽約金，月薪才1千多美元，但我希望他有機會就去學，不要一直待在台灣。」他認為，國內教練也應該多去學習新知，才能知道不足。

赴美打冬盟 崇越照支薪

此外，何紹彬的母隊崇越棒球隊也是促成他旅美的推手。總教練王宸浩說，崇越董事長郭智輝在何紹彬去打加州冬季聯盟的期間，照樣支付他薪水，並以公假方式讓他出國，就是用行動支持他，也希望台灣棒球能更好。