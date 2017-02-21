「亮」出「破」擊砲 紅白獅握手言和

劉芙豪（統一球團提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕統一獅昨進行第3場隊內紅白對抗賽，紅隊歷經領先2分到落後2分，9局下靠江亮緯、劉芙豪先後開砲，以5：5逼和白隊。

紅隊3局下由高志綱二壘安打、唐肇廷安打先馳得點，4局下鄭鎧文獲保送後，鄧志偉、李文傑連續安打再下一城；白隊5局上反攻，靠莊駿凱2分打點二壘安打、陳傑憲高飛犧牲打首次超前，6局上買嘉儀高飛犧牲打追加第4分。

白隊9局上靠著潘武雄的陽春彈，讓領先優勢回到2分；紅隊9局下最後反撲，面對剛登板的傅于剛，江亮緯、劉芙豪各轟1發陽春彈，把比數扳成5：5。

獅隊在紅白賽設有特殊規則，投手每局基本用球數15球，只要達到球數，即便沒完成3出局，攻守立即交換；沒達到球數卻已完成3出局，要續投補足球數。