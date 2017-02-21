卡森斯變鵜鶘 學弟一眉樂翻

卡森斯（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕明星賽昨劃下完美句點，國王趁著明星前鋒「表弟」卡森斯在紐奧良參與盛會之際，率先丟出交易震撼彈，將他送至鵜鶘與新科明星賽MVPA.戴維斯組「肯塔基雙塔」。

鵜鶘目前戰績23勝34敗，落後西部老八金塊2.5勝差，仍有機會角逐季後賽資格，這回送出艾文斯、新秀希爾德、後衛蓋洛威與兩枚選秀權，換來卡森斯與前鋒卡斯比。

脾氣火爆的卡森斯在2010年以第五順位加盟國王，效力5個半球季場均繳出21.1分與10.8籃板；他本季數據更提升至生涯新高的27.8分及10.7籃板，未來將與肯塔基大學的學弟A.戴維斯組成禁區雙塔，成為鵜鶘下半季拚搶季後賽門票的最佳利器，怪不得A.戴維斯得知此消息後樂不可支。

卡森斯昨晚已搭乘私人飛機回沙加緬度收拾行李，明日即飛抵紐奧良為下半季備戰，預計週五即能披上鵜鶘戰袍在主場迎戰火箭。

至於國王總管狄瓦茲曾數度掛保證會將卡森斯留在陣中，甚至要在未來與他簽訂長約，想不到最終竟做出交易決定，此舉引來美媒撻伐，指他是個言而無信之人；國王隨後又買斷艾文斯合約，宣佈進入重建期。