合演空拋灌籃 魏、杜另類和解

杜蘭特（法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕昔日「雷霆雙少」魏斯布魯克與杜蘭特昨於明星賽再度當隊友，西部明星隊教練柯爾扮演和事佬，首節讓兩人同時上場，杜蘭特漂亮助攻，兩人聯手完成「空拋」扣籃，上演大和解戲碼。

杜蘭特助攻，讓前隊友魏斯布魯克（見圖，今日美國）完成扣籃。

賽前兩人儘管絕口不提彼此、零互動，然而籃球場上的事，最終選在球場上解決。

賽前零互動 賽後互吹捧

魏斯布魯克擔任替補，首節剩6分07秒時上場，先發的杜蘭特仍留在場上，隨後魏少帶球，先給杜蘭特，兩人配合傳切戰術，杜蘭特把球回傳給魏少，讓他完成第一時間扣籃，魏少隨後單手指向杜蘭特致意。

轟下41分的魏少稱讚杜蘭特傳得很好，「雖然我差點沒碰到框，這一球傳得很到位。」

杜蘭特也回應，這就是籃球的一部分，他看到魏少有空檔就傳了，「他真的跳很高，灌得很好。」

看到兩人在球場上有了互動，西部隊友場下開心起鬨，慶祝兩人合作出好球，柯爾表示，這是籃球美妙的地方，幫助他們破冰，其他隊友在旁邊作弄他們，大家都笑了。