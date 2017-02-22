若拚上大聯盟 郭泓志最老教士

郭泓志若真的拚上大聯盟，將是教士隊年紀最長球員。（資料照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕35歲的郭泓志昨向教士小聯盟春訓基地報到，尋求東山再起的機會；若他真的拚上大聯盟，在年輕化的教士陣中，將是年紀最長球員。

郭泓志和教士簽下小聯盟合約，但並未附帶大聯盟春訓邀請，教士總經理普瑞勒就說，郭泓志只是想要一個機會，證明他還能投球；球團將視郭泓志在春訓調整的狀況，再來決定層級。

郭泓志去年因復健一整季而未正式登板，許多人都不看好他重返美職後的表現。但郭泓志具備7年大聯盟資歷，又曾在道奇入選明星賽，「聖地牙哥聯合論壇報」就特別提到郭，指他可能是小聯盟春訓營中容易被忽略的球員。

教士隊的大聯盟春訓陣容，68人平均年資僅1.45年。（資料照，美聯社）

文中還分析教士隊的大聯盟春訓陣容，68人平均年資僅1.45年，是大聯盟最「菜」的隊伍。以剛加盟的34歲右投小威佛最年長，他超過10年的大聯盟年資無人能出其右，當中37人的大聯盟資歷不到1年，更有18人未上過大聯盟。