奎托父重病 恐棄經典賽

奎托照顧重病的父親，可能不參加經典賽，甚至影響前半季的出賽。（資料照，美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕大聯盟春訓已開始一週，上季拿下18勝的奎托還沒向巨人春訓基地報到，留在多明尼加照顧重病的父親，不僅可能不參加經典賽，甚至影響前半季的出賽。

巨人球團指出，很能理解奎托的心情，准許他留在老家照顧父親，並未設定歸隊時間表，他正在申請相關文件，希望把父親轉到美國亞歷桑納接受治療，以便他能兼顧春訓。

巨人在多國首都聖多明哥設有棒球學校，距離奎托住的飯店很近，讓他可以維持正常練習。巨人總教練波契表示，因春訓開始得早，奎托還有足夠時間準備開季，比較大的問題是，他是否來得及趕上經典賽開打。

奎托是多明尼加隊的王牌投手，很可能是3月9日首戰加拿大的先發，這個突發狀況可能打亂多國的投手布局，因奎托可能不會參賽，最好的狀況是只缺席第一輪，教練團除了與巨人、奎托保持聯繫，也開始著手準備替補人選。