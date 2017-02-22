球評劉孟竹：賀夫能投能切 情緒左右表現

情緒控管是賀夫（左）的罩門。右為裕隆總教練魏永泰。（資料照，記者林正堃攝）

我認為賀夫是名很難防守的洋將，他上週展現能投又能切的本事，幫助球隊在上週拿下全勝佳績就能證明，他打球相當聰明，不僅可以利用多元進攻手段取分，還能製造外線投射機會給隊友。

裕隆向來是支倚靠三分球投射的隊伍，但近來手感起伏較大，得分效率不錯的賀夫就能跳出來幫忙得分，彌補隊友低迷狀況，球隊若想在季後賽拚出成績，賀夫會是個很重要的角色。

另外，賀夫體型單薄，防守不會專門盯防敵隊洋將，但他具備出色的協防意識，至今場均3.1次阻攻，證明防守功力不差，是名攻守兼備的好手。

賀夫最大缺點為脾氣控管不佳，時常因情緒不佳影響場上表現，但他長年在外討生活，屆時在季後賽會明白球隊就是需要他，壞脾氣一定會有所收斂。

（球評口述，記者林岳甫整理）