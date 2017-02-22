UBA》佛光王竫婷贏遍大一 新人后在望

世新菜鳥卓敬人氣高。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕UBA女子組昨繼續在台科大展開第三輪廝殺，僅吞1敗的佛光大學靠著超級新秀王竫婷繳出17分、9籃板，以70：50大勝台北大學。

佛光王竫婷（右）目前場均貢獻17.1分、8.3籃板，有機會拿下新人后。（記者林岳甫攝）

普門高中畢業的王竫婷去年11月代表台灣出征U18亞青賽，有了國際賽的閱歷後，回到國內UBA戰場打來如魚得水，至今場均貢獻17.1分與8.3籃板，數據勝過一票大一新鮮人，大有機會收下新人后。

事實上，王竫婷從國中開始打籃球，生涯尚未拿過任何的個人獎項，她說：「其實我對於新人后就抱持著順其自然的態度，現階段我比較重視團隊，在場上完成教練賦予我的任務即可。」

世新大學以67：90敗給本屆未吞敗台師大；世新陣中最具知名度的菜鳥卓敬僅拿8分，她是上屆HBL亞軍滬江的主力得分手，有了此光環加持，去年12月底截止的新人王、新人后臉書按讚活動，按讚數高居所有新秀首位，但她不敢奢望奪新人后，想先走出右膝不適陰霾，趕緊用好表現幫助球隊保住六強。

另一不敗之師文化大學以104：47輕取輔仁大學，陣中畢業於淡水商工的控衛彭曉彤，在高中生涯包辦新人后、一座MVP與兩座冠軍，如今礙於球隊兵多將廣，使她發揮空間受限，場均8.3分及5.7助攻，想拿新人后難度較高。