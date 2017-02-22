台灣隊LIVE賽事 有線無線都能看

ELEVEN SPORTS今年進軍台灣有線電視，將提供球迷包含台灣隊賽事在內的全部39場經典賽賽事。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕3月6日開打的經典賽、中職28年新球季，對台灣棒球迷而言將有全新收視體驗。前年成立的ELEVEN SPORTS過往主要轉播英超足球等頂級職業聯賽，去年底取得經典賽獨家轉播權後，今年正式進軍台灣有線電視，預計3月1日上架，提供球迷包含台灣隊賽事在內的全部39場比賽。

除了經典賽外，ELEVEN SPORTS也宣布和中職Lamigo桃猿隊建立合作關係，未來將轉播桃猿隊主場60場比賽。ELEVEN SPORTS台灣區總經理康小玲說，透過轉播經典賽的機會，要向台灣球迷宣示進軍台灣的決心，未來將提供台灣球迷更多頂級賽事。

ELEVEN SPORTS有線電視頻道按NCC法規，正在申請公告，預計3月1日正式上架，頻道號碼由於各地區系統代理商和頻道不同，還正在作最後確認。康小玲說，希望盡可能在前100台上架，可以確定的是，經典賽一定能在有線電視上看到。

ELEVEN SPORTS同時也和公視談妥，沒有裝設有線電視的球迷，也能透過無線頻道公視轉播觀賞賽事。公視主頻將全程直播台灣隊所有賽事，由袁定文擔任球評。

ELEVEN SPORTS棒球球評方面，經典賽期間預計由曾文誠、馮勝賢擔任球評。ELEVEN SPORTS上架後，將全程轉播39場經典賽，公視則以一天一場方式，至少轉播20場，其中包括台灣隊所有賽事。

ELEVEN SPORTS也和原住民棒球協會合作，OTT用戶的收費將提撥捐給原棒協，只要台灣隊得分或擊出全壘打，每得一分也會捐出1萬給原棒協，提供年底舉辦關懷盃助力。康小玲透露，公司也有計畫轉播年底關懷盃三級棒球賽事，至於其他基層賽事是否也有機會轉播，則還要和棒協洽談。