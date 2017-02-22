「玫瑰」瞳鈴眼 又要換頭家？

羅斯

（美聯社資料照）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕尼克隊後衛「飆風玫瑰」羅斯本季好不容易找到大蘋果為家，不料交易截止日前夕，美國媒體ESPN爆料，包含灰狼隊在內，數隊都有興趣把羅斯當籌碼交易，檯面下的「玫瑰瞳鈴眼」第二部正在醞釀。

羅斯本季離開經營7年情誼的前東家公牛，投入紐約大蘋果懷抱，但雙方僅簽一年合約，羅斯今年夏天將成為自由球員，他年初發生無故離隊失蹤記，球隊高層心裡恐怕不是滋味。

ESPN根據聯盟消息透露，包含灰狼隊在內的數支球隊都對羅斯感興趣，紛紛向尼克尋求交易可能性，其中灰狼隊教練希波鐸是羅斯於公牛時期的教頭，羅斯去年曾透露，他很享受過去與希波鐸合作的時光。

羅斯本季於尼克出賽48場，皆以先發球員上陣，留下平均17.7分、4.5助攻的成績單，但尼克近10場吞7敗，晉級季後賽希望漸行漸遠，羅斯也許能扮演球隊重建的交易籌碼。