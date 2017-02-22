名次直落免驚 布莎兒半裸吸睛

布莎兒（取自布莎兒推特）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕網壇「漂亮寶貝」布莎兒日前為美國《運動畫刊》雜誌泳裝特輯拍攝許多火辣養眼的性感美照（見圖，取自布莎兒推特），談及上身半裸入鏡，這位加拿大人氣球星不改豪放本色回應：「這樣反而讓我更放鬆！」

本月25日才滿23歲的布莎兒，擁有金髮碧眼的天使臉孔、前凸後翹的魔鬼身材，出道不久就被譽為「莎拉波娃接班人」，如今與美國球后小威廉絲、「丹麥甜心」沃玆妮雅琪等名將，同登今年《運動畫刊》泳裝大秀，更讓布莎兒知名度水漲船高，「本來很緊張，尤其頭一回裸露上身。」她笑著解釋，或許看到鏡頭就豁出去了，反而沒有壓力，「脫掉泳裝後，大家好像什麼都看得到，所以我乾脆冷靜下來，輕鬆擺姿勢完成拍攝任務。」

無畏酸民 受訪回嗆

只不過，布莎兒的女單排名，已從2014年最佳第5滑落至現今45名，外務繁忙之餘，不免引來各國酸民網路攻擊，甚至許多人批「少作秀專心打球」，對此布莎兒毫不示弱，受訪時回嗆：「我一天練球6小時，整週都如此，練完只花幾小時拍照，難道有人24小時工作？」