萬金石馬拉松 結合VR秀美景

萬金石馬拉松進入倒數階段。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／新北報導〕2017年新北市萬金石馬拉松為超越銅標邁向銀標，首次辦理馬拉松博覽會，昨特展揭開序幕，該特展加入科技元素，結合VR虛擬實境互動科技，讓民眾可以用跑者視角體驗萬金石風景。

EXPO特展於新北市政府1樓大廳展出45天，昨邀請3位跑者分享經驗，來自台中跑團的官方配速員Kevin表示，他去年跑過東京馬拉松，東京馬博覽會也結合科技，推出縮時攝影看賽道，跑者只要花5分鐘就能對場地一目了然，萬金石則是加入虛擬實境，感覺更特別。

新北市教育局長林奕華表示，萬金石馬拉松已連續3年榮獲IAAF銅標認證，他們今年努力精進賽事品質並全程賽道交管，確保跑者安全，尋求銀標認證肯定。

萬金石馬拉松將於3月19日開賽，賽事博覽會則預定在17日至19日於新北市民廣場舉行。