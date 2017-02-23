棒球基因太強 梅薩之子搶眼
2017/02/23 06:00
古巴隊梅薩Victor Victor Mesa。（記者羅志朋攝）
〔記者羅志朋／台中報導〕昨經典賽古巴隊對世大運培訓隊熱身賽，因雨取消比賽，今天晚上6點半古巴將對戰中信兄弟，古巴預計明天飛往首爾，25、26日將與南韓打兩場熱身賽。
上一屆經典賽和前年12強賽，古巴總教練都是梅薩（Vcitor Mesa），這一屆經典賽改由馬蒂擔任古巴教頭，不過前教頭的兒子梅薩（Victor Victor Mesa）在古巴陣中，好身手已引起大聯盟球探關注。
無緣與老爸攜手進軍經典賽，梅薩說，他不受影響，最重要的是把自己的工作做好。2013年梅薩曾入選U18世界盃古巴隊，並來台征戰，他說，在台灣有很多朋友，很喜歡這裡的環境。
擔任外野手的梅薩，欣賞同為外野手的鈴木一朗和楚奧特，他說，很多古巴球員夢想打大聯盟，他也是如此，至於未來自己能否實現願望，也要看以後的發展。
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