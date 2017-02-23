末代經典賽? 關鍵在美國隊

以色列國家隊。（紐約時報）

〔記者粘藐云、林子翔／綜合報導〕隨著世界棒球經典賽開打腳步接近，官網撰文分析各國戰力，針對台灣所屬的A組，評論看好由荷蘭與以色列出線；此外，先前曾傳出，因整體收益不佳，今年經典賽很可能是最後一屆，大聯盟主席曼佛瑞則否認這項消息。

外媒報導指出，由於過去票房及廣告收益不如預期，若今年再未見起色，經典賽可能就此收攤，對此，曼佛瑞否認：「在我任內，我會努力讓經典賽繼續打下去。」不過他也語重心長表示，希望美國隊能更積極參與，讓比賽更精彩，否則很難獲得球迷的重視。

WBC官網昨針對台灣隊所屬的A組，撰文分析各隊戰力，且看好荷蘭及以色列出線。

官網預測A組 荷、以晉級

荷蘭今年有多名大聯盟好手助拳，內野防線預計由紅襪柏格茲、天使西蒙斯、金鶯史構普扛起，加上遊騎兵普洛法、日職養樂多隊強打巴倫汀鎮守外野，整體戰力讓官網看好他們挺進第二輪。

以色列部分，雖然28人名單內沒有現役大聯盟40人名單球員，但有11人曾上過大聯盟，預計老將馬奎斯（Jason Marquis）將與紅雀小聯盟3A投手貝克（Corey Baker）組成雙先發。

不過官網也提到，雖然荷、以兩隊實力堅強，但台灣上屆曾打敗荷蘭，而上屆在預賽止步的南韓今年握有地主優勢，因此勝負仍難料。