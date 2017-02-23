杜拜女網賽》大小詹晉8強 預約姊妹內戰

詹皓晴（右）和雪薇朵娃的組合成功晉級8強，下戰將遇頭號種子。（詹皓晴提供）

詹詠然／辛吉絲（見圖）和詹皓晴／雪薇朵娃兩組雙打有機會在4強戰上演姊妹內戰。（取自詹詠然臉書）

若持續挺進 有望4強會師

〔記者梁偉銘／綜合報導〕詹家姊妹於杜拜女網賽各自過關斬將，先後安抵雙打8強，兩姊妹若能再下一城，還有機會在4強會師，上演「姊妹內戰」。

詹皓晴與姊姊詹詠然分道揚鑣後，在這項大賽表現爭氣。小詹和首度合拍的哈薩克名將雪芙朵娃排第5種子，首輪先直落二淘汰梅騰絲（比利時）／ 娜德諾娃（保加利亞），昨再接再厲，面對火力兇猛的貝古（羅馬尼亞）／卡莎金娜（俄羅斯）又一路壓制，6：3、6：3奏捷。

下戰遇頭號種子 詹皓晴拚了

只不過，詹皓晴／雪芙朵娃下個對手很難纏，即頭號種子法國組合賈西雅／米拉丹諾維琪，小詹表示，「好好調整狀況，再拚一下！」

詹皓晴2012年曾與米拉丹諾維琪聯手贏得台北海碩盃冠軍，對於彼此打法相當熟悉，「她們都很積極，前後排默契也夠純熟，我們得做好戰術規劃，儘量咬住比數，別讓節奏被帶走。」

榮膺第4種子的詹詠然／辛吉絲首輪免戰，次輪歷經「超級搶10」後來居上，氣走葛羅菲德（德國）／佩謝克（捷克），有驚無險8強提前卡位。

布達佩斯女單次輪，謝淑薇以2：6、1：6不敵捷克第2種子「左手劍」莎法洛娃，苦吞對戰3連敗，16強止步。