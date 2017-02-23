L.威廉斯飛火箭 轉成凶猛模式

湖人將本季打出生涯代表年的L.威廉斯（右）送至火箭。（資料照，美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕湖人管理階層昨人事大地震，隨後又將本季打出生涯代表作的L.威廉斯送至火箭，希望迎來全新氣象。

湖人隊史擁有16座總冠軍，但連同本季在內，卻已連4季無緣季後賽，逼得老闆珍妮巴斯不得不做出改變。

珍妮巴斯找名人堂球星魔術強森擔任事業營運總裁，並拔掉哥哥吉姆巴斯的籃球事務副總裁職位；開除總經理庫布查克，改請「黑曼巴」布萊恩的經紀人培林卡出任。

高層異動完畢，紫金大軍再將30歲的威廉斯交易至火箭，換來布魯爾與一個首輪選秀權。威廉斯本季場均上陣24.2分鐘，繳出生涯新高18.6分，是湖人得分王；他可望為新東家火箭的攻擊火力加分，並與同樣打出生涯代表作的射手E.戈登，合組得分能力驚人的「板凳雙槍」。

威廉斯對於離開19勝39敗的湖人有些不捨，但對於能轉戰40勝18敗高居西部第三的火箭也充滿了期待，他說：「我心態得有所轉變，要轉換成凶猛模式，準備迎接季後賽。」