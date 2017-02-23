都「4」小巨人 高國豪要成就神盾傳奇

松山高中「一哥」高國豪，和I.湯瑪斯同為左撇子又都穿4號球衣。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕松山高中一哥高國豪最喜愛的NBA球星雖然是騎士厄文，不過近來有位同為左撇子、175公分的塞爾提克矮將I.湯瑪斯打出生涯代表作，也讓他有了新的努力方向。

塞爾提克隊的I.湯瑪斯（右）克服身材劣勢，靠著優異進攻能力闖蕩NBA。（資料照，今日美國）

和I.湯瑪斯同為keyman矮將

來自宜蘭蘇澳的高國豪國中即備受矚目，高中選擇就讀松山，高一時幫助球隊奪下HBL冠軍，並榮膺決賽MVP與新人王，本屆依舊是松山重返榮耀的關鍵人物。

視厄文為偶像 也想赴美打球

高國豪在8強戰都穿著厄文新推出的3代球鞋在場上奮戰，向偶像致敬，但191公分的厄文屬高大控衛，而他僅178公分，他曾多次開玩笑表示：「我知道自己並不高。」

先前有許多人向高國豪提到I.湯瑪斯，在好奇下決定上網找影片一探究竟，發現原來NBA有位和他身高相仿，同為左撇子又穿4號球衣的高手，他說：「湯瑪斯與厄文都是我偶像，但厄文太高，我只能學習技巧，湯瑪斯雖然比我矮，但他場上的表現還是很猛，應該是我可學習的對象。」

曾和I.湯瑪斯對打過

高國豪去年參加Nike All Asia Camp曾與湯瑪斯進行一對一對打，他透露，「湯瑪斯真的不高，但他身體超壯，且當我早上去球場練球，他早就出現了。」NBA頂尖球星都要勤奮練球，讓高國豪深深體悟到想完成夢想，也得秉持著同樣的精神。

高國豪目前只想著該如何幫助松山奪冠，他說：「我知道未來的路還很長，一定會勤奮練習，畢竟需要加強的地方還有很多。」

另外，想赴美的高國豪語言能力如何，據了解，目前英文聽力已不成問題，對話方面還有待加強，但他表示：「反正把我丟到只能講英文的環境，我就得被迫與人溝通，搞不好以後我就只會說英文，中文反而變很差。」