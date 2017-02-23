一朗17年首進防護室 「禍首」嚇壞

巴恩斯撞傷鈴木一朗，隊友貼紙條「你被砍了」。（Miami Herald作家推特貼文）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕馬林魚老將鈴木一朗的大聯盟生涯邁入第17年，昨才首度體驗因傷進防護室接受治療，由於這實在難得一見，隊友高登等人還爭相拍照留念。

鈴木一朗（左）第17年大聯盟生涯，昨首度因傷進防護室接受治療。（取自日刊體育）

43歲一朗很重保養，過去16年只在2009年開季進過1次傷兵名單，且是輕微胃潰瘍，其實不算受傷，也沒人看過他因傷進防護室，但他昨接飛球與受邀春訓的隊友巴恩斯相撞，右膝及下背部疼痛不適，不得不治療。

隊友貼文「你被砍了」

一朗傷勢無大礙，還能自嘲：「這體驗有點不同，還有人跑來跟我拍照，因為他們從未見過我進防護室。」連防護員檢查一朗傷勢所用的手套，都被保存下來留念，一朗笑說，像這樣的手套，世上僅一雙，「但我可沒在上頭簽名喔！」

高登開玩笑幫巴恩斯打包行李，要他到小聯盟報到，還寫下「你被砍了」的紙條，貼在巴恩斯置物櫃。巴恩斯心中的一朗是個傳奇，對受傷意外非常不安，沒想到一朗還配合演出，在紙條簽名，他笑說：「我知道巴恩斯很過意不去，希望這玩笑能讓他放鬆點。」

田澤可望扛牛棚要角

巴恩斯努力卡位，因一朗推薦而加盟馬林魚的投手田澤純一，也可望扛牛棚要角，總教練馬丁利很信任他，認為他帶來一些變化，有助改善不夠穩定的後援戰力。