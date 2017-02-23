票價調漲50元？ 兄弟、桃猿未定案

兄弟領隊楊培宏（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕中信兄弟領隊楊培宏昨天表示，今年該隊球季賽門票票價如果要調整，只會在假日場次的熱區進行微調。

楊培宏指出，今年票價的兩套方案，目前球團內部還在評估，第一是全部維持去年的票價，第二是假日場次熱區部分進行微調。

去年中信在洲際和新莊球場假日內野不分區全票450元，平日350元，其他球場不分假日和平日，內野全票都是300元。

外傳中信和Lamigo桃猿今年票價將調漲50元，Lamigo領隊劉玠廷對此不評論。劉玠廷說，這只是外界的臆測，在聯盟正式公告本季票價之前，他不方便多說什麼。

Lamigo主場全部在桃園球場，去年假日場次內野熱區全票預售票有450元和400元兩種價位，內野其他區域全票350元，平日內野不分區全票預售票350元，平假日現場購票都加50元，如果舉辦主題日活動，內野全區加價100元。

統一獅和富邦悍將的票價則傾向不調整，富邦球團總監陳俊池表示，今年是承接球隊的第1個球季，以服務球迷為優先考量，希望能培養球迷支持球隊，因此會延續去年義大犀牛的票價。

去年義大的最高票價是新莊和洲際球場假日場次內野全票400元，統一去年最高票價是台南、新莊、洲際、澄清湖和斗六球場假日場次內野全票400元。