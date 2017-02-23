對抗日本國家隊 中職聯隊明報到

日本國家隊唯一的大聯盟選手青木宣親。（資料照，法新社）

〔記者吳清正／台北報導〕中職聯隊將於2月28日、3月1日和日本國家隊在福岡巨蛋進行兩場對抗賽，明天球隊將集合報到，開始備戰比賽。

中職聯隊原定今天報到，明、後天在桃園青埔球場練球，由於桃園地區近日天候不佳，中職聯盟決定讓選手留在母隊調整，延後到明天晚上報到，25日依原定計畫練球，26日前往福岡，當天和27日都在軟銀隊二軍的筑後球場練球。

青木3月2日會合球隊

而日本隊昨已在宮崎報到，今天展開集訓，唯一的大聯盟選手青木宣親則預定3月2日和球隊會合。

日本隊將於25日和軟銀隊進行首場練習賽，接著和中職聯隊打兩場，之後在大阪舉行的經典賽公辦熱身賽分別出戰阪神和歐力士。

而昨經典賽南韓隊和橫濱DeNA進行熱身賽，日本隊派出記錄員志田宗大到場情蒐。志田表示，其實日、韓對彼此訊息的掌握很容易，並沒有神秘性可言，不過，仍感謝DeNA及之前和南韓隊熱身賽的巨人隊協助。