鐵了心不打了 A-Rod執教洋基

A-Rod（資料照，美聯社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕踏上熟悉的洋基春訓基地，A-Rod身分已轉為客座教練，他不諱言有多隊找他繼續打球，但也表示復出的機率是零。

A-Rod和洋基還有1年2100萬美元合約，去年結束大聯盟22年生涯，只差4發全壘打即可成為大聯盟史上第4位700轟打者，不過，他確定不再挑戰。

回絕多隊邀約助陣

A-Rod透露，曾接過幾支球隊的電話，希望網羅他延續球員生涯，但他想了一下便回絕，昨也毫不遲疑地表示：「我退休了。」

A-Rod還笑說，這些球隊有兩件事令他很驚訝，「他們居然有我的電話號碼，也確實知道我去年球季打擊率只有2成。」

A-Rod表示，他知道大家都覺得他應該會復出，但自己沒有這種想法，而是著眼在全新的執教工作上，協助年輕選手成長，他說：「我正嘗試模仿皮尼拉（前洋基教練）走路。」總教練吉拉迪也觀察他的改變，認為球員可從他身上學到許多東西。