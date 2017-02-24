大谷走定了 入札金拿來蓋球場

火腿監督表示今年球季結束，大谷翔平一定會轉戰大聯盟。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳清正／綜合報導〕日本火腿隊監督栗山英樹昨天表示，今年球季後大谷翔平一定會轉戰大聯盟，栗山並透露，大谷的入札金將用於在札幌興建新的巨蛋球場。

栗山接受球評伊勢孝夫訪談時表示，他早就認為大谷今年球季後一定會去美國，還開玩笑說，今年是大谷在日本火腿隊的最後一年，要好好使用他。

由於大谷尚未取得自由球員資格，要轉戰大聯盟必須透過入札制度，被問到大谷的入札金是否用來補強選手？栗山表示，日本火腿隊預定2023年啟用新球場，目前已經在進行規劃，新球場將是屋頂可開啟的巨蛋，大谷的入札金將是新球場興建經費的來源之一。

入札制度的投標金額原本沒有上限，2011年達比修有獲得遊騎兵隊破紀錄的5170萬美元（台幣16億元）投標金，但目前已修改為上限2000萬美元（台幣6.2億元），一旦大谷宣布入札，預期將有不只一隊以上限的投標金爭取大谷。

投標金設上限使得母隊收入減少，對球員卻有利，除了避免大聯盟球隊付出高額投標金後，限縮給球員的薪資總額，以往球員只能和投標金最高的一隊談合約，如果30天內無法達合約，就必須明年再來，現在如果有不只一隊開出上限的投標金，都有議約資格，球員的選擇更多。