經典4鬥士 病後大丈夫》四割男蔣智賢 跟糖尿做朋友
2017/02/24 06:00
台灣隊蔣智賢學會和糖尿病共處，去年成為中職「四割男」。（資料照，記者廖耀東攝）
記者羅志朋專題報導
前言：2017年經典賽即將在3月6日開打，台灣、南韓、荷蘭和以色列分在A組激戰，4隊都有不向命運低頭的生命鬥士，其中蔣智賢和弗德有糖尿病史，葛瑞戈爾斯患腎臟病，元鐘玄罹大腸癌，4人克服病魔歷程或許不盡相同，激勵人心的故事卻同樣「經典」。
WBC代表國家：台灣
生日：1988.2.21（29歲）
身高／體重：188cm／95kg
守位／投打習慣：內野手／右投左打
病史：糖尿病
高二時蔣智賢罹患第一型糖尿病，一度無法接受，深怕無法繼續打球，後來看到新聞報導一位同樣患糖尿病的小朋友說，「要跟這病當好朋友。」才克服心魔，成就去年中職「四割男」。
高中畢業後蔣智賢旅美打球，他發現有不少美國人飽受糖尿病所苦，心態卻很健康，只要留意飲食和作息，其實與常人無異。蔣智賢說，「看他們這樣子，我也想當個勇敢的糖尿病患者。」
到現在，蔣智賢比賽每3局需測1次血糖，若數值偏高就得注射胰島素，太低要喝果汁補充，做這些麻煩事已成「蔣砲的日常」，但他已能接受這一生都得與糖尿病共處的事實，「糖尿病帶給我很多啟發，平常心面對場上狀況，很多事都能化解。」
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