經典4鬥士 病後大丈夫》弗德不覺光彩 每天都是戰鬥
2017/02/24 06:00
以色列弗德認為和糖尿病對抗，每天都是戰鬥。（資料照，法新社）
記者羅志朋專題報導
前言：2017年經典賽即將在3月6日開打，台灣、南韓、荷蘭和以色列分在A組激戰，4隊都有不向命運低頭的生命鬥士，其中蔣智賢和弗德有糖尿病史，葛瑞戈爾斯患腎臟病，元鐘玄罹大腸癌，4人克服病魔歷程或許不盡相同，激勵人心的故事卻同樣「經典」。
WBC代表國家：以色列
生日：1981.11.20（35歲）
身高／體重：175cm／82kg
守位／投打習慣：外野手／左投左打
病史：糖尿病
和蔣智賢一樣，以色列外野手弗德也罹患第一型糖尿病，他沒有自怨自艾，樂觀面對殘缺人生，靠著實力和拚勁，在大聯盟待了8年，人生逆轉勝。
和蔣智賢不太一樣的是，弗德早在小學就發病，當時他常感到口渴，體重驟降，經醫師診斷才得知患第一型糖尿病，他回憶，「這很艱難，但我別無選擇，只能面對挑戰。」
12歲那一年，弗德與同樣患糖尿病的大聯盟名投格利克森（Bill Gullickson）相見歡，兩人僅簡短交談幾分鐘，格利克森奮鬥歷程卻深深激勵著弗德。2004年弗德加盟小熊，3年後躍上大聯盟舞台，至今累積出賽599場。
打職棒對弗德來說極其艱難，他必須在比賽中量3次血糖，還要嚴格控制飲食和作息，很長一段時間他每天需注射2次胰島素。由於每一場比賽都很可能是弗德最終戰，在場上他比任何球員都要拚，因此擁有許多粉絲。
長期與糖尿病搏鬥，弗德說，「與疾病對抗，每天都是戰鬥，心裡總有難以說明的壓力，這並不光彩，就像這條路上總是充滿挫折與不安。」
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