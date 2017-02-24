經典4鬥士 病後大丈夫》小葛打過「腎」仗 接棒洋基基特

荷蘭隊葛瑞戈爾斯（右）在成為洋基當家游擊手之前，也有一段和腎臟病搏鬥的艱辛歷程。（資料照，美聯社）

記者羅志朋專題報導

前言：2017年經典賽即將在3月6日開打，台灣、南韓、荷蘭和以色列分在A組激戰，4隊都有不向命運低頭的生命鬥士，其中蔣智賢和弗德有糖尿病史，葛瑞戈爾斯患腎臟病，元鐘玄罹大腸癌，4人克服病魔歷程或許不盡相同，激勵人心的故事卻同樣「經典」。

WBC代表國家：荷蘭

生日：1990.2.18（27歲）

身高／體重：190cm／93kg

守位／投打習慣：內野手／右投左打

病史：腎臟病

洋基前隊長基特引退後，坐穩當家游擊手的葛瑞戈爾斯，去年打出生涯代表作，敲出20轟，今年入選經典賽荷蘭國家隊，將是台灣隊最需提防的砲手。27歲的小葛被評為打跑守全能游擊手，前程似錦的背後，有一段與病魔搏鬥的艱辛歷程。

2011年仍效力紅人的葛瑞戈爾斯，有一天他的血壓、膽固醇和蛋白數值飆高，經診斷確認是腎臟病，前兩個月小聯盟賽季必須缺席，專心接受治療。他回憶，發病那一陣子，每天無緣無故感覺疲累、虛弱，而且很早就想睡。

當時醫生告訴葛瑞戈爾斯，「為了活下來，你必須暫時吃素，且絕不能吃紅肉，只能吃雞肉和海鮮。」經長期治療，腎臟機能逐漸恢復，他說，「雖無法百分百恢復，但至少健康多了。」

葛瑞戈爾斯出身棒球世家，祖父、父親、哥哥都是棒球好手，他最欣賞的球員是基特，後來透過交易他先到響尾蛇、再到洋基，接棒基特，去年出賽153場，其中148場先發游擊手，打擊率0.270、19盜、70分打點。