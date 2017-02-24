明重返戰場 豪只想要贏

林書豪明可望對金塊一戰復出，首要目標就是幫球隊建立「贏球文化」。（法新社資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕當多數球隊在下半季仍有機會拚下季後賽門票之際，籃網卻早已確定無緣季後賽，更是聯盟唯一勝場個位數的球隊。但好消息是，主控林書豪昨已投入訓練，可望在明天（25日）對金塊一戰重返戰場，他首要目標就是幫球隊建立「贏球文化」。

籃網目前背著14連敗慘況，戰績僅9勝47敗，穩坐聯盟爐主寶座。林書豪本季因傷僅出賽12場，主帥亞特金森表示，很開心能看到豪小子開始與球隊練球，大夥要盡力打出不一樣的狀態，在剩餘賽事中找出最佳輪替模式。

建立贏球文化列首務

即便林書豪至今多半躺在傷兵名單中，仍是籃網寄予厚望的主控人選；他本季場均13.9分、3.3籃板與5.8助攻，豪小子說：「我們得趕緊建立贏球文化，現在我只想著要怎麼贏球，剩下的27場比賽一定要全力以赴。」

本季交易大限於台灣時間今日凌晨4點截止，籃網昨已將射手波丹諾維奇交易至巫師，並繼續兜售主力中鋒B.羅培茲，想藉由這位優質長人，向其他球隊換到更多選秀權，準備放眼未來。