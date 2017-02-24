騎士保龍頭 傷兵成變數

騎士傷兵不斷，導致詹姆斯本季場均上場時間高達37.5分鐘。（法新社資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕騎士上半季雖居東部第一，但射手J.R.史密斯、前鋒洛夫相繼受傷，預計要到例行賽後段才能歸隊，整個下半季的戰績壓力便落在「大帝」詹姆斯與厄文身上。

礙於球隊主力傷兵多，導致詹姆斯本季場均上場時間高達37.5分鐘，僅次於暴龍主控羅利，但他已32歲，未來仍得適當休息，才能用最佳身體狀況與厄文並肩作戰。

騎士目前戰績39勝16敗，尚未拉開與後方追兵差距，僅領先第二塞爾提克3場與老三巫師5場勝差，衛冕軍在下半季確實得耗費較多精力，力保東部龍頭寶座。