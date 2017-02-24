老將漸凋零 3星恐告別

吉諾比利有可能在季後高掛球鞋。（法新社資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕去年夏天，「黑曼巴」布萊恩、「石佛」鄧肯與「狼王」賈奈特相繼宣布退休，令不少球迷感到萬分不捨；本季結束，也許又有3位老將會選擇高掛球鞋。

小牛38歲諾威斯基可能在季後高掛球鞋。（美聯社資料照）

小牛38歲諾威斯基在聯盟打滾19個球季，本季場均僅13.9分，為新人年後的新低；快艇39歲皮爾斯場均暴跌至3.7分；馬刺39歲吉諾比利打了15個球季，至今場均只剩7.7分。

快艇39歲皮爾斯有可能在季後高掛球鞋。（美聯社資料照）

即便3人合計擁有6座總冠軍金盃，依舊難敵歲月的摧殘，距離退休的日子似乎已不遠，若還想看他們在場上奮戰的英姿，得把握時間。